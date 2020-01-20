Загитова выступил с новым ледовым шоу

В декабре олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые попробовала себя в качестве артистки балета на льду. Тогда 17-летняя спортсменка выступила в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Девушка пришла в восторг от совсем иного льда!

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Алина призналась, что на спортивных соревнованиях кататься гораздо сложнее и зрители на шоу более приветливые, прощают все погрешности и стараются поддержать аплодисментами. Кроме того, Загитова впервые попробовала себя в парном катании. Когда партнер поднял ее на руки, девушка просто кричала от восторга!

На днях стало известно о новых выступлениях фигуристки. В составе шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» звезда выступил 8 апреля в Санкт-Петербурге и 31 марта в Казани.