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Загитова выступил с новым ледовым шоу

Вместе с Алиной выйдут на арену воспитанники Этери Тутберидзе.

Загитова выступил с новым ледовым шоу
Алина Загитова. Кадр из программы "Вечерний Ургант"

В декабре олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые попробовала себя в качестве артистки балета на льду. Тогда 17-летняя спортсменка выступила в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Девушка пришла в восторг от совсем иного льда!

Алина призналась, что на спортивных соревнованиях кататься гораздо сложнее и зрители на шоу более приветливые, прощают все погрешности и стараются поддержать аплодисментами. Кроме того, Загитова впервые попробовала себя в парном катании. Когда партнер поднял ее на руки, девушка просто кричала от восторга!

На днях стало известно о новых выступлениях фигуристки. В составе шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» звезда выступил 8 апреля в Санкт-Петербурге и 31 марта в Казани.

«Зрители увидят грациозное искусство от олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой, а также от феноменальных фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой», — написано в анонсе представления. ⠀

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Загитова выступил с новым ледовым шоу
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