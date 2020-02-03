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«Пытался всегда найти себя»: близкие и друзья Децла вспомнили исполнителя в годовщину смерти

В 2020 году рэпер мог бы отметить 36-летие.

«Пытался всегда найти себя»: близкие и друзья Децла вспомнили исполнителя в годовщину смерти
Рэпер Кирилл Толмацкий. Фото: КП/Руковицын Олег

Друзья и близкие Кирилла Толмацкого вспомнили исполнителя в годовщину его смерти. Децла не стало 3 февраля в возрасте 35 лет — рэперу стало плохо в гримерке во время закрытого концерта в Ижевске. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» полчаса пытались реанимировать мужчину, однако он умер от остановки сердца.

В разговоре с журналистами отец Кирилла – Александр Толмацкий вспомнил, что минувший год был для него очень тяжелым, потому что потеря ребенка – самое сложное, что в принципе может произойти с человеком. На днях продюсер намерен посетить могилу сына. Туда он приедет один, потому что не хотел бы делиться этой болью с кем-то.

«Мне приятно, что какая-то память есть, она живет, что люди поют его песни, помнят. Я готов поддерживать какой-то проект, посвященный Кириллу. Любому человеку, который захочет делать, я готов помогать», — рассказал он 360.

Партнер Толмацкого-младшего по «Последнему герою» Николай Дроздов отметил, что никогда не называл Децла по псевдониму. Между ведущим и музыкантом всегда было особое уважение: Дроздов отмечал невероятную силу духа «Кирилла Александровича».

«Никогда ни с кем не ругался, не ссорился, вел себя доброжелательно, был жизнерадостным. Мне даже в голову не могло прийти, что мы с ним больше не увидимся никогда. Я не хочу в это верить», — с грустью отметил он.

Рэпер ST добавил, что именно Толмацкий стал для него человеком, благодаря которому он поверил, что тоже может делать рэп. Александр Степанов призвал фанатов чтить память о кумире, ведь именно воспоминания – самое ценное, что человек может после себя оставить.

«В чем самобытность Децла? Он пытался всегда найти себя. Этот поиск никогда не прекращался», — резюмировал он.

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«Пытался всегда найти себя»: близкие и друзья Децла вспомнили исполнителя в годовщину смерти
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