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Бабушке Децла уже год не говорят, что ее любимого внука нет в живых

Пожилой человек страдает болезнью Альцгеймера.

Бабушке Децла уже год не говорят, что ее любимого внука нет в живых
Бабушка Децла не знает, что внук умер/http://globallookpress.com/

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая заявила, что ее мама, бабушка Децла, не знает ничего о смерти любимого внука. Как сказала родительница музыканта, бабушка живет с ней. Женщина страдает болезнью Альцгеймера и плохо понимает, что происходит вокруг. «Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком», — заметила Ирина Толмацкая.

Как сказала мать Децла, после смерти сына она могла сойти с ума, но смогла взять себя в руки. Женщина отказалась от приема антидепрессантов. Женщина старается заполнить пустоту в своем сердце делами. К примеру, сейчас она озадачена памятником, который необходимо установить на могиле любимого ребенка.

Как отметила Ирина Толмацкая, для нее самое главное, чтобы все творческое наследие ее сына досталось внуку Тони. Сама она не собирается на что-то претендовать. В то же время мать певца отметила, что есть сложности. Кирилл Толмацкий, который ушел из жизни ровно год назад, не вписан в свидетельство о рождении сына Тони.

Также Ирина Толмацкая заметила, что Юля, жена рэпера, последние шесть лет нигде не работала. Она занималась воспитанием ребенка, рисовала картины. Сейчас, как считает мать Децла, девушка вполне бы могла продвигать творчество своего бывшего мужа и неплохо на этом зарабатывать, сообщает «СтарХит».

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Бабушке Децла уже год не говорят, что ее любимого внука нет в живых
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