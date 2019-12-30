Звездный стиль

Дженнифер Лопес резко «располнела», надев джинсы-бойфренды

Певица выбрала неудачный образ для похода по магазинам.

Дженнифер Лопес резко «располнела», надев джинсы-бойфренды
Дженнифер Лопес. фото: globallookpress.com/

Дженнифер Лопес продуктивно провела год. Она успела объездить полмира с гастролями, включая Россию, а также ее отношения с бейсболистом Алексом Родригесом перешли на новый уровень. Спортсмен сделала предложение руки и сердца своей избраннице, теперь певица готовится к свадьбе. Примечательно, что на фоне происходящих событий она снова сыграла невесту в новом фильме, который выйдет в прокат в будущем году.

Лопес в свои 50 лет выглядит очень молодо и по-прежнему обладает женственным формами. Регулярно певица посещает спортзал, а также бешеный ритм жизни не дает ей расслабиться. Однако она не могла отказаться от предновогоднего шопинга. Накануне папарацци засняли звезду в Лос-Анджелесе, когда она совершала покупки. Обычно даже в повседневной жизни артистка выглядит безупречно, но на этот раз ее образ многих удивил.

Дженнифер облачилась в серых джемпер, джинсы-бойфренды и массивные ботинки на шнуровке молочного цвета. Наряд испортил фигуру певицы. Широкие джинсы прибавили ей несколько сантиметров в бедрах, а то, что она их подвернула, визуально укоротило ее собственный рост. К слову, российские звезды тоже любят джинсы-бойфренды, но они больше идут стройным девушкам. Возможно, что этот предмет гардероба просто остался у Лопес в шкафу со старых времен, когда она была гораздо полнее, чем сейчас.

К слову, по магазинам певица гуляла не одна, а со своей дочерью Эмми. Также у нее есть сын Макс. Недавно артистка призналась, что мечтает подарить еще одного наследника своему жениху, хотя у Родригеса тоже есть дети от прошлых отношений.

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Дженнифер Лопес резко «располнела», надев джинсы-бойфренды
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