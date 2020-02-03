«Инста – адское местечко»: Ветлицкая объявила войну хейтерам

55-летняя певица недавно завела аккаунт в Instagram и еще не привыкла к интернет-общению.

Наталья Ветлицкая после 13-летнего молчания появилась на российской сцене. Звезда 90-х 6 лет назад улетела в Испанию ради дочери, которой врачи рекомендовали сменить климат. Однако теперь решила вернуться к старому ремеслу.

Одним из первых концертов, на котором выступила звезда в России, оказался праздник, посвященный юбилею ее бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова. Певица жила с ним в юности гражданским браком, но всегда понимала, что этот союз ненадолго. Кроме того, она не пришлась по вкусу отцу Дмитрия Юрию Маликову.

Не смог вынести характер звезды и ее стилист Вадим Галаганов, который к тому же является директором моды журнала ELLE. Он покинул певицу вместе с командой, заявив, что она застряла в трендах нулевых. Ветлицкая же в ответ сделала вид, что вообще никогда не слышала о нем.

Раскритиковали «кожаный» образ звезды, добавивший ей пару килограммов, и многочисленные пользователи Сети. Наталья на критику отреагировала, как истинный воин – стала ругаться в ответ. Однако поняла, что делать это можно бесконечно, да и занятие не самое приятное. Поэтому проблему решила просто — заявила, что будет удалять неугодные ей комментарии.

«Мой аккаунт, что хочу, то и делаю», — написала она в личном блоге.

Фолловеры в ответ поздравили Ветлицкую с первыми шагами в «прекрасном» мире интернет-пространства. Напомним, певица открыла аккаунт в Instagram совсем недавно и еще не привыкла к нападкам хейтеров.

«Инста — это мрак, конечно, адское местечко», — резюмировала артистка.

Напомним, ранее звезда поделилась своими впечатлениями о первых выступлениях в России. Она призналась, что ей фактически пришлось начинать карьеру с нуля.