«Ну ты даешь!»: 44-летняя Навка в трико удивила Рудковскую продольным шпагатом

Олимпийская чемпионка вслед за пятилетней дочкой Надеждой продемонстрировала свою растяжку на коврике для йоги.

44-летняя Татьяна Навка в продольном шпагате произвела впечатление на возлюбленную олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и участницу шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву. На личной страничке в Instagram супруга Дмитрия Пескова опубликовала свежее фото, показав вслед за пятилетней дочкой Надеждой свою растяжку на коврике для йоги.

«Думала не смогу, но мой тренер в меня верил», — отметила спортсменка.

На фото олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала в принтованном трико, бело-серой кофте и практичных кроссовках.

«Ну ты даешь!!» — обратилась к фигуристке Яна Рудковская, выразив свое удивление. «Ты шутишь?!» — вторит продюсеру 35-летняя Варнава.

Свои январские каникулы олимпийская чемпионка в танцах на льду провела вместе с пятилетней дочкой Надеждой на Мальдивах. Наследница Татьяны Навки вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». По словам спортсменки, больше всего она любит Старый Новый год. Ведь именно в эти дни фигуристка может позволить себе отдохнуть после насыщенных новогодних праздников, посвященных выступлениям в ледовом шоу.