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«Ну ты даешь!»: 44-летняя Навка в трико удивила Рудковскую продольным шпагатом

Олимпийская чемпионка вслед за пятилетней дочкой Надеждой продемонстрировала свою растяжку на коврике для йоги.

«Ну ты даешь!»: 44-летняя Навка в трико удивила Рудковскую продольным шпагатом
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Татьяна Навка в продольном шпагате произвела впечатление на возлюбленную олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и участницу шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву. На личной страничке в Instagram супруга Дмитрия Пескова опубликовала свежее фото, показав вслед за пятилетней дочкой Надеждой свою растяжку на коврике для йоги.

«Думала не смогу, но мой тренер в меня верил», — отметила спортсменка.

На фото олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала в принтованном трико, бело-серой кофте и практичных кроссовках.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка вслед за пятилетней дочкой Надеждой показала свою растяжку на коврике для йоги (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

«Ну ты даешь!!» — обратилась к фигуристке Яна Рудковская, выразив свое удивление.

«Ты шутишь?!» — вторит продюсеру 35-летняя Варнава.

Свои январские каникулы олимпийская чемпионка в танцах на льду провела вместе с пятилетней дочкой Надеждой на Мальдивах. Наследница Татьяны Навки вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». По словам спортсменки, больше всего она любит Старый Новый год. Ведь именно в эти дни фигуристка может позволить себе отдохнуть после насыщенных новогодних праздников, посвященных выступлениям в ледовом шоу.

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Тэги:

Евгений Плющенкоестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильТатьяна НавкаЯна Рудковская
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«Ну ты даешь!»: 44-летняя Навка в трико удивила Рудковскую продольным шпагатом
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