Строгая, но справедливая: Зара поделилась принципами воспитания сыновей

36-летняя певица Зара поделилась принципами воспитания своих сыновей. В многочисленных интервью артистка неоднократно признавалась, что считает семью самым главным в жизни, а время, проведенное с детьми – самым ценным временем. В напряженном графике Зара всегда старается найти «окно», чтобы лишний раз напомнить своим мальчикам – 10-летнему Даниилу и 8-летнему Максиму о том, как она их любит.

В разговоре с журналистами журнала «Красота и здоровье» Зара призналась, что несмотря на внешнюю доброту она является строгой, но справедливой матерью. В основе же теплого отношения и правильного воспитания лежат всего две вещи по мнению певицы – дисциплина и доверие.

«Дисциплина важна, но я стараюсь выстроить с мальчиками доверительные отношения. Они знают, что со мной всегда можно поговорить, поделиться. Мне нравится, что, несмотря на свой возраст, они умеют признавать, что где-то были не правы. Это помогает в чем-то их направлять, задавать правильный вектор», — рассказала она.

Зара также призналась, что материнство полностью изменило ее. Она по-другому взглянула на мир, а жизнь теперь делится на «до» и «после».

«Материнство всегда кардинально меняет девушку. Мне кажется, я стала видеть и чувствовать мир по-другому. Совершенно удивительное чувство, когда ты понимаешь, что твоя жизнь теперь разделена на две части», — резюмировала она.