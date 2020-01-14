В толстовке и мехах: Зара выбрала семейный стиль для зимней фотосессии с сыном

36-летняя певица Зара не стала скрывать: она с нетерпением ожидала того момента, когда в Москве выпадет снег. Как только в городе установилась по-настоящему зимняя погода с сугробами и наледью, певица решила устроить импровизированную фотосессию для девятилетнего сына Даниила.

Знаменитость отдала предпочтение стилю family look, примерив такую же толстовку с капюшоном и принтом в виде медведя, как и у ее старшего наследника. Артистка отреагировала на комментарий подписчицы о том, что Даниил заметно подрос и возмужал, добавив, что не успевает следить за тем, как быстро взрослеют ее мальчики. У Зары есть семилетний сын Максим, он младше своего брата всего на два года. С отцом своих сыновей певица развелась в 2016 году.

«Наконец в Москве снег! Как же зима красива! Весь день проведем с семьей на воздухе. Последний день каникул и с новыми силами вновь в школу», — отметила Зара.

Для фотосессии артистка подобрала утепленную кожаную куртку с меховой подкладкой, облегающие брюки пастельного оттенка и спортивные ботинки на шнуровке.

«Мальчишки так быстро растут», — посетовала певица, опубликовав совместное фото с Даниилом.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что в отечественном шоу-бизнесе есть три конкурентки: Алсу, Жасмин и Зара. Все три девушки, по мнению историка моды, обладают яркой и запоминающейся внешностью. Помимо всего прочего, они брюнетки.

Зара, как, впрочем, и возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова, неплохо разбирается в модных тенденциях. Их наряды всегда отличаются лаконичностью. Артистки умело отсекают все ненужные детали и аксессуары. Этих певиц сложно представить с вуалеткой или короной на голове, полагает Васильев.