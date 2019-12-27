ЗВЕЗДЫ

«Я люблю тебя»: Зара подготовила фанатам новогодний сюрприз с Жераром Депардье

Небольшой презент певица анонсировала в своем Instagram.

«Я люблю тебя»: Зара подготовила фанатам новогодний сюрприз с Жераром Депардье
Актер Жерар Депардье. Фото: Гусева Евгения\КП

Зара подготовила поклонникам новогодний презент. Участие в создании сюрприза принял французский актер, имеющий российское гражданство – Жерар Депардье.

«Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас!» — заинтриговала 36-летняя артистка фолловеров.

Чуть позже выяснилось, что речь идет о совместном треке. На опубликованном видео Зара совместно со знаменитым актером вдвоем ютятся в студии звукозаписи. Депардье озвучивает текст кавера «Parole parole». Основная партия, ожидаемо, досталась певице. Завершается действо томной фразой «Я тебя люблю» в конце.

Комментаторы совместную работу знаменитостей оценили по достоинству. Они заявили, что даже отрывок звучит очень страстно, и пожелали поскорее ознакомиться с результатом. «Зара, Жерар, вы умеете интриговать», «Какая прелесть эта музыка и голос Депардье», — отмечают они.

Напомним, что Зара и Жерар не впервые работают вместе. Ранее они уже исполняли дуэтом песню «Прерванный полет».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Жерар ДепардьеЗарановогодние сюрпризыНовости googleНовый годпевица Зара
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я люблю тебя»: Зара подготовила фанатам новогодний сюрприз с Жераром Депардье
Интересно?
Поделись с друзьями: