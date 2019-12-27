«Я люблю тебя»: Зара подготовила фанатам новогодний сюрприз с Жераром Депардье

Зара подготовила поклонникам новогодний презент. Участие в создании сюрприза принял французский актер, имеющий российское гражданство – Жерар Депардье.

«Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас!» — заинтриговала 36-летняя артистка фолловеров.

Чуть позже выяснилось, что речь идет о совместном треке. На опубликованном видео Зара совместно со знаменитым актером вдвоем ютятся в студии звукозаписи. Депардье озвучивает текст кавера «Parole parole». Основная партия, ожидаемо, досталась певице. Завершается действо томной фразой «Я тебя люблю» в конце.

Комментаторы совместную работу знаменитостей оценили по достоинству. Они заявили, что даже отрывок звучит очень страстно, и пожелали поскорее ознакомиться с результатом. «Зара, Жерар, вы умеете интриговать», «Какая прелесть эта музыка и голос Депардье», — отмечают они.

Напомним, что Зара и Жерар не впервые работают вместе. Ранее они уже исполняли дуэтом песню «Прерванный полет».