ЗВЕЗДЫ

«Счастье для ребенка»: Безруков показал радостную дочку на прогулке

Актер отметил, что выпавший снег пролежит недолго, поэтому они не стали упускать время.

«Счастье для ребенка»: Безруков показал радостную дочку на прогулке
Сергей Безруков. фото: globallookpress.com/

Сергей Безрукова после развода с Ириной Безруковой вскоре женился на Анне Матисон. Влюбленные воспитывают двоих общих детей. В 2016 году у них родилась дочь Мария, а два года спустя появился еще и сын Степан. Своим наследникам артист старается посвящать все свободное время. Также порой он берет малышей с собой в театр. Трогательными кадрами с семьей звезда кино делится в соцсети.

Сейчас Безруков находится на гастролях. Он должен в ближайшие дни выступить в Белгороде, Курске и Орле. При этом актер всегда получает весточки от близких. Накануне в столице выпал пушистый снег. Семья звезды отправилась гулять. По всей видимости, супруга прислала артисту фото трехлетней дочери с ее творением из снега. В кадре девочка в монохромном пуховом комбинезоне. Белая шапка с помпоном завершила образ.

«Уррраааааа! Снееег!Наконец-то! Надо успевать… думаю, растает быстро! Маша и СнегоМедведь! Всем хорррошего настроения… Дорогие мои», — написал Сергей.

Поклонники восхитились кадром. В беседе с ними актер признался, что необычного снеговика девочка слепила вместе с мамой. «Машенька красотка. Да, не заметите, Сережа, как доченька повзрослеет. Время бежит со скоростью звука. Вы, Сережа, хороший папа, свободное время уделяете детям», «У вас прекрасная доченька», «Какая хорошенькая», «Круто, очень красивый медведь, ваша доченька умничка», «Счастье для ребенка! Снег», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездные детиЗвездный стильСергей Безруков
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«Счастье для ребенка»: Безруков показал радостную дочку на прогулке
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