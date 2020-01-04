Моменты счастья: Безруков станцевал медленный танец с трехлетней дочкой

Сергей Безруков вот уже три года счастлив в браке с Анной Матисон. Влюбленные воспитывают двоих общих детей. В 2016 году у них родилась дочь Мария, а два года спустя появился еще и сын Степан. Теперь у актера появилось еще больше повода спешить домой после работы. Как известно, звезда фильма «Бригада» является художественным руководителем Московского Губернского драматического театра. А также он играет в собственной рок-группе «Крестный папа».

больше по теме Безруков запечатлел годовалого сына и подросшую дочку в домашней обстановке Близкие актера заняты предновогодними хлопотами.

Новогодние праздники стали для Безрукова тем бесценным временем, которое он смог провести с семьей. Еще перед Новым годом актер показал, как его наследница готовит с мамой праздничный торт, а сын пытается ходить у елки. Однако первые январские дни прошли незаметно. Уже скоро артист отправится на гастроли, а пока он показал, как танец медленный танец с дочкой. В кадре он держит девочку на руках и кружится на фоне елки. При этом Сергей выглядит очень счастливым.

«Белый танец (всем поклонникам Бригады посвящается)…. Белый… танец. Отдых подходит к концу… Завтра работа, хотя зажигать с „Крёстным папой“ это конечно сплошное удовольствие. Люблю этот драйв. Эту энергию!!!! Завтра БЕЗРУКОВШОУ в Тольятти!», — рассказал он.

Поклонники с радостью вспомнили персонажа Сашу Белого из «Бригады». Они также умилились трогательному видео. «Как мило», «Какие вы классные, счастья вам», «Очаровательный танец папы с дочкой! Зимний вечер (не в Гаграх)», «О Боже! Никто так классно не подписывает свои посты, как вы!», «Можно смотреть вечно….», «Какие милые вы», — прокомментировали пост подписчики.