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Сергей Безруков поделился снимком повзрослевшей дочери от Анны Матисон

Маше сейчас три с половиной годика.

Сергей Безруков поделился снимком повзрослевшей дочери от Анны Матисон
Безруков опубликовал снимок дочки/http://globallookpress.com/

Актер Сергей Безруков в Instagram опубликовал снимок своей дочери Маши, которая появилась на свет летом 2016 года от режиссера Анны Матисон. Надо отметить, что девочка заметно повзрослела за последнее время. На фотографии ребенок наряжает елку.

«Скоро. Скоро. Новый год. Снега нет, но мы сами создаём себе настроение. Всё зависит от нас, правда? Ёлку уже нарядили? Мы только начинаем. Наконец-то. Ждём праздника! А в Губернском сегодня «Энергичные люди». «Елка» для взрослых. Ждём вас в театре, дорогие мои, хорошие!» — заметил популярный актер.

Напомним, что долгие годы Сергей Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой. Она ушла к нему от актера Игоря Ливанова. Совместных детей у пары не было. В 2015 году Безруков с женой расстались.

Спустя год стало известно о свадьбе Безрукова и кинорежиссера Анна Матисон. Вскоре у них родилась дочь Мария. В мае 2018 года супруги сообщили, что ждут второго ребенка. Чуть больше года назад на свет появился их сын Степан. Сейчас все свободное время счастливый отец проводит со своими детьми, которых безумно любит.

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Сергей Безруков поделился снимком повзрослевшей дочери от Анны Матисон
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