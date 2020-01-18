ЗВЕЗДЫ

Юлия Савичева разболелась после возвращения из отпуска

32-летняя певица пожаловалась, что несколько дней не может сбить высокую температуру.

Юлия Савичева разболелась после возвращения из отпуска
Юлия Савичева/Фото: https://www.instagram.com/p/B6-4Prnjxwo/

32-летняя Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из отпуска. Певица уже несколько дней безуспешно борется с высокой температурой, о чем рассказала своим поклонникам. Плохое самочувствие настигло исполнительницу буквально за считанные дни и она пошла на прием ко врачу. Медик ее предупредила – ситуация не самая простая, но вполне контролируемая.

«Врач рассказывает страшное: просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения», — поделилась певица.

Сейчас Юля старается выздороветь как можно скорее и переживает, ведь ближайшие дни у нее расписаны по минутам. Савичева призналась, что сильнее всего боится кого-то подвести.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Савичева новостиСавичева последние новостиЮлия СавичеваЮлия Савичева последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Савичева разболелась после возвращения из отпуска
Интересно?
Поделись с друзьями: