Юлия Савичева разболелась после возвращения из отпуска

32-летняя певица пожаловалась, что несколько дней не может сбить высокую температуру.

32-летняя Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из отпуска. Певица уже несколько дней безуспешно борется с высокой температурой, о чем рассказала своим поклонникам. Плохое самочувствие настигло исполнительницу буквально за считанные дни и она пошла на прием ко врачу. Медик ее предупредила – ситуация не самая простая, но вполне контролируемая.

«Врач рассказывает страшное: просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения», — поделилась певица.

Сейчас Юля старается выздороветь как можно скорее и переживает, ведь ближайшие дни у нее расписаны по минутам. Савичева призналась, что сильнее всего боится кого-то подвести.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.