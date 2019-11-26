«Муж говорит, что артистка растет»: Савичева рассказала о талантах дочери

Певица Юлия Савичева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей двухлетней дочери Ане. Она родилась в браке с композитором и музыкантом Александром Аршиновым.

«Муж говорит, что артистка растет. При этом он резко против, чтобы она покоряла сцену. Говорит, что это очень тяжелая профессия. Мы можем, когда она подрастет дать ей совет, направить, но все равно окончательное решение будет за ней. Я считаю, что нельзя бояться эстрады. Если станет артисткой, значит такая судьба. Запрещать ей развиваться в этом направлении не собираюсь. Сейчас Аня любит петь, танцевать, обожает, когда ей читают книжки», — заметила исполнительница.

Также певица посетовала, что из-за напряженного графика мало времени уделяет своему ребенку. «Но я считаю, что нельзя себя гнобить за это. Мы сейчас делаем все, чтобы когда она подросла, то могла многое себе позволить. У меня самой родители музыканты. Я ездила часто с ними. Обиды на них за это не держу», — сказала Савичева.

Как сказала звезда, в воспитании дочери ей помогает свекровь. С мамой супруга она в прекрасных отношениях. «Все ведь от людей зависит. Нужно просто уметь наступать на горло собственной песне в определенные моменты. Пытаться понять, услышать человека. Больше общаться друг с другом. Лучше поговорить на самые неприятные вещи и лишить проблемы», — заметила певица.