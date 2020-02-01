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«Ему нечего ловить»: в Голливуде Петров отказался знакомиться с Билли Портером

Александр сравнил подписчиков в Instagram и отказался подходить к коллеге по амплуа.

«Ему нечего ловить»: в Голливуде Петров отказался знакомиться с Билли Портером
Иван Ургант, Аглая Тарасова, Александр Петров/Фото: https://www.instagram.com/p/B7_mgkrpGFF/

Александр Петров постеснялся познакомиться с Билли Портером. Об этом обладатель «Золотого орла» рассказал Ивану Урганту. Петров появился в «Вечернем Урганте» вместе с Аглаей Тарасовой в преддверии выхода второй части мелодрамы «Лед».

Александр рассказал, что недавно посетил Голливуд: тот произвел на российского актера неоднозначное впечатление. Гость отметил, что растерялся, когда встретил первую же женщину – он не смог для себя решить, можно ли ей галантно открыть дверь или все же нельзя.

Петров также подметил, что ему довелось встретить нескольких знаменитостей. Александр вспомнил, что хотел подойти и сфотографироваться с Билли Портером (он сыграет фею-крестную в «Золушке»), однако передумал в последний момент.

«Мы думали, подойти или нет. А затем посмотрели, сколько подписчиков у него и у меня… В общем, поняли, что чуваку ловить нечего, и ушли, не оглядываясь», — пошутил Петров.

Отметим, что Петров действительно более востребован в Instagram, если судить по количеству фолловеров. На момент написания новости на Александра подписаны почти 3 миллиона человек. На Билли Портера – 1,2 миллиона.

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«Ему нечего ловить»: в Голливуде Петров отказался знакомиться с Билли Портером
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