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Вместо подарков: в день рождения Петров собрал 150 тысяч рублей для хосписа

Директор «Дома с маяком» Лидия Мониава раскрыла секрет знаменитого актера.

Вместо подарков: в день рождения Петров собрал 150 тысяч рублей для хосписа
Актер Александр Петров. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Недавно отметивший 31-летие Александр Петров передал детскому хоспису 150 тысяч рублей. Секрет артиста раскрыла директор учреждения Лидия Мониава.

На своей странице в Facebook она рассказала, что Петров является попечителем хосписа с 2019 года. На днях же Александр устроил вечеринку в честь своих именин в клубе. Вместо дорогих подарков Петров попросил друзей приносить ему деньги. Так, за одну ночь знаменитости удалось собрать 150 тысяч рублей.

Мониава поведала также, что самым трогательным пожертвованием стала наполненная детская копилка. Родители рассказали детям, что идут поздравлять Александра Петрова с праздником. Мальчики Егор и Еремей предпочли не оставаться в стороне и попросили маму и папу передать актеру самое ценное, что у них было. К копилке ребята приложили письмо для актера, а детям из хосписа передали самодельную открытку.

«Я почти не бываю на праздниках, быстро с них ухожу, пару раз в жизни всего танцевала и очень стесняюсь. А на Сашином празднике было вдруг очень хорошо и весело! Мне казалось, что я стою и танцую», — вспомнила Мониава.

Отметим, что благородно Александр поступает не в первые. В прошлый день рождения Петров перевел 30 тысяч рублей в фонд Константина Хабенского. Благодаря ему же и любви поклонников копилка учреждения пополнилась на 300 тысяч рублей — эти деньги перечисляли неравнодушные, которые очень хотели поздравить актера с праздником.

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Вместо подарков: в день рождения Петров собрал 150 тысяч рублей для хосписа
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