«Это вообще нормально?»: Собчак устроила скандал на борту самолета

Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета. Супруга Константина Богомолова собиралась отбывать из столичного «Внуково» в Петербург, однако в последний момент, когда все пассажиры уже находились в лайнере, стало известно, что вылет задерживается. Клиентам компании стюардессы пояснили, что проблемы временные – небо над воздушной гаванью перекрыли, но вскоре откроют.

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Собчак наравне с другими пассажирами ждала отлета полтора часа. В какой-то момент терпение журналистки закончилось: когда бортпроводники попросили пристегнуть ремни безопасности, Ксения заявила, что не будет этого делать, а затем и вовсе отказалась лететь. Чтобы выпустить знаменитость, сотрудникам служб пришлось подогнать к самолету трап, а затем вызвать контролирующие органы, которые составили на Собчак протокол.

Сама Ксения также прокомментировала инцидент. В личном Telegram-канале Собчак возмутилась уровнем организации вылетов.

«Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще, вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком? Это вообще нормально? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?» — возмутилась она.

Собчак отметила высокий профессионализм экипажа, но заявила — тратить время впустую впредь она не готова.