ЗВЕЗДЫ

«Лет 15 назад»: Виторган поделился редким снимком с дочерью

В кадре также оказались старые приятели артиста.

«Лет 15 назад»: Виторган поделился редким снимком с дочерью
Максим Виторган. Фото: Global look press.

Не так давно мы писали о загородной вечеринке, которую устроил Максим Виторган для своих близких. В компании с артистом оказалась его 23-летняя дочь Полина, 28-летняя возлюбленная Нино Нинидзе и 48-летние друзья-коллеги Леонид Барац и Ростислав Хаит (звезды фильма «О чем говорят мужчины»).

В небольшом, но уютном деревенском домике друзья и родственники угощались «чем бог послал», пели песни под гитару и шутили на камеру. Юная Полина прекрасно ладила как с отцом, так и с его девушкой, проводя свое время по большей части именно рядом с ней.

Как оказалось, Максим Виторган – человек на удивление постоянный. В своем блоге он показал архивный снимок, который доказывает это. На нем запечатлены практически все те же люди: Полина и его товарищи Леонид Барац и Ростислав Хаит. «Лет 15 назад. Друзья те же. Дочь та же. Одесса уже не та, но все равно Одесса», — подписал кадр артист.

Друзья Виторгана и дочь. Фото
Друзья Виторгана и дочь. Скриншот сторис https://www.instagram.com/mvitorgan/

Кстати, о постоянстве. Оно касается и его любимой Нино. Вопреки слухам, Максим по-прежнему с ней и, похоже, счастлив.

Нинидзе и Виторган. Фото
Нинидзе и Виторган. Скриншот сторис https://www.instagram.com/mvitorgan/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виторган и НинидзеЛеонид БарацМаксим ВиторганПолина ВиторганРостислав Хаит
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Лет 15 назад»: Виторган поделился редким снимком с дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: