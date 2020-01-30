«Лет 15 назад»: Виторган поделился редким снимком с дочерью

Не так давно мы писали о загородной вечеринке, которую устроил Максим Виторган для своих близких. В компании с артистом оказалась его 23-летняя дочь Полина, 28-летняя возлюбленная Нино Нинидзе и 48-летние друзья-коллеги Леонид Барац и Ростислав Хаит (звезды фильма «О чем говорят мужчины»).

В небольшом, но уютном деревенском домике друзья и родственники угощались «чем бог послал», пели песни под гитару и шутили на камеру. Юная Полина прекрасно ладила как с отцом, так и с его девушкой, проводя свое время по большей части именно рядом с ней.

Как оказалось, Максим Виторган – человек на удивление постоянный. В своем блоге он показал архивный снимок, который доказывает это. На нем запечатлены практически все те же люди: Полина и его товарищи Леонид Барац и Ростислав Хаит. «Лет 15 назад. Друзья те же. Дочь та же. Одесса уже не та, но все равно Одесса», — подписал кадр артист.

Кстати, о постоянстве. Оно касается и его любимой Нино. Вопреки слухам, Максим по-прежнему с ней и, похоже, счастлив.