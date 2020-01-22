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«Максим любил»: Миро прокомментировала «беременность» и «измену» Нинидзе

По данным блогера, Виторган расстался со своей возлюбленной.

«Максим любил»: Миро прокомментировала «беременность» и «измену» Нинидзе
Нино Нинидзе. Фото https://www.instagram.com/ninosha13/

Известный блогер Лена Миро сообщила в своем блоге, что Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались накануне свадьбы. В доказательство она представила пост актера про обломанные руки и предательство.

Пост Виторгана. Фото
Пост Максима Виторгана. Фото: https://lena-miro.ru/2003012.html

По данным Миро, Виторган расстался с Нинидзе из-за ее измены с режиссером Шота Гамисония, который дал Нино главную роль в своем фильме. Виторган, по мнению блогера, теперь оказался в очень непростой ситуации. Ведь, по ее источникам, актриса якобы беременна, и именно поэтому пара собиралась пожениться уже в марте этого года. Вот только теперь непонятно от кого.

«Печалька. Конечно, рассуждать о том, чей ребенок на самом деле в животе Ниночки, пока рано, но все равно очень грустно. Едва оправившись от измены Ксении, Максим снова поверил в любовь», — написала блогер.

По ее мнению, Нино впечатлила Виторгана своим интеллигентным поведением, хорошими манерами. Кроме того, она моментально подружилась с его дочерью Полиной. «Как тут не полюбить? И Максим любил», — посочувствовала артисту Миро.

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Тэги:

беременностьВиторган и НинидзеизменаМаксим ВиторганНино Нинидзе
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«Максим любил»: Миро прокомментировала «беременность» и «измену» Нинидзе
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