«Максим любил»: Миро прокомментировала «беременность» и «измену» Нинидзе

Известный блогер Лена Миро сообщила в своем блоге, что Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались накануне свадьбы. В доказательство она представила пост актера про обломанные руки и предательство.

По данным Миро, Виторган расстался с Нинидзе из-за ее измены с режиссером Шота Гамисония, который дал Нино главную роль в своем фильме. Виторган, по мнению блогера, теперь оказался в очень непростой ситуации. Ведь, по ее источникам, актриса якобы беременна, и именно поэтому пара собиралась пожениться уже в марте этого года. Вот только теперь непонятно от кого.

«Печалька. Конечно, рассуждать о том, чей ребенок на самом деле в животе Ниночки, пока рано, но все равно очень грустно. Едва оправившись от измены Ксении, Максим снова поверил в любовь», — написала блогер.

По ее мнению, Нино впечатлила Виторгана своим интеллигентным поведением, хорошими манерами. Кроме того, она моментально подружилась с его дочерью Полиной. «Как тут не полюбить? И Максим любил», — посочувствовала артисту Миро.