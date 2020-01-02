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Виторган устроил вечеринку для дочери и Нино Нинидзе

Девушки прекрасно поладили друг с другом.

Виторган устроил вечеринку для дочери и Нино Нинидзе
Максим Виторган. Фото Global look press.

Судя по всему, у Максима Виторгана прекрасное новогоднее настроение. В отличие от многих звезд он отметил праздник в уютной заснеженной деревеньке, наслаждаясь обществом своей возлюбленной Нино Нинидзе.

Барац. Фото
https://www.instagram.com/mvitorgan/

Позже к ним присоединились друзья, включая Леонида Бараца и Ростислава Хаита. Компанию Виторгана поддержала также его дочь от первого брака 23-летняя Полина Виторган.

Нино, Полина и Максим Виторган. Фото
Нино Нинидзе, Полина Виторган и Максим Виторган. Фото://www.instagram.com/mvitorgan/

Девушка прекрасно поладила с 28-летней возлюбленной отца. Что, в принципе, не удивительно – они обе актрисы, да и возраст у них практически одинаковый.

Не забыл Максим и про своего младшего сына Платона. Он сводил трехлетнего отпрыска на новогоднюю елку, устроенную музыкантами группы «Би-2». А после нее устроил настоящее представление в собственной машине. Упоенно подпевая Леониду Агутину, звучащему из радиоприемника, он буквально зачаровал наследника.

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Виторган устроил вечеринку для дочери и Нино Нинидзе
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