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«Какие счастливые»: Манучаров показал подросшую дочь от покойной экс-супруги

Актёр проводит отпуск с тремя наследниками.

«Какие счастливые»: Манучаров показал подросшую дочь от покойной экс-супруги
Вячеслав Манучаров. фото: globallookpress.com/

Вячеслав Манучаров играет в театре и снимается в кино. В прошлом году вышел сериал «Содержанки» с его участием. Во время учебы в Щукинском училище у него было тучное тело, но потом он смог феноменально похудеть. Не удивительно, что актер пользуется интересом у женщин. Он состоит в отношениях с Дорой Надеждиной, которая подарила ему дочь Нину и сына Даниила. Также у него есть старшая дочь Арина от экс-жены Виктории Селивёрстовой, которая умерла в 2017 году.

После трагической смерти бывшей супруги Манучаров забрал себе наследницу. Она, судя по всему, прекрасно ладит с братом и сестрой. Сейчас актер отдыхает на Бали со всеми тремя отпрысками. Накануне он поделился редким снимком с детьми. В кадре Вячеслав позирует на надувном круге в форме пончика. Рядом с ним разместились у бассейна четырехлетняя Нина и двухлетний Даниил, а также девятилетняя Арина.

«Бесстрашная команда», — подписал кадр артист.

К слову, на снимке Манучаров и его дети выглядят счастливыми. Поклонники восхитились семейной идиллией. «Как у вас там хорошо и весело!», «С такой командой весело уж точно будет», «Какие счастливые. Желаю приятного отдыха», «Какие карапузы классненькие», «Дружная семья», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что первая жена артиста скончалась в 29 лет после инсульта. За несколько лет до этого она оформила развод с Вячеславом. По слухам, девушка не поддерживала тёплые отношения с экс-мужем и ограничивала общение дочки с отцом. Однако после трагедии именно Манучаров решил взять под свое крыло девочку и теперь забоится о ребенке со всей отцовской любовью.

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«Какие счастливые»: Манучаров показал подросшую дочь от покойной экс-супруги
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