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«Она борется»: Вячеслав Манучаров высказался о здоровье Заворотнюк

Как сказал актер, сегодня семья актрисы находится в вакууме.

«Она борется»: Вячеслав Манучаров высказался о здоровье Заворотнюк
Манучаров высказался о здоровье Заворотнюк/http://globallookpress.com

Актер Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелой болезнью и находится в реабилитационном центре.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Манучаров следит за здоровьем Заворотнюк/http://globallookpress.com

«Это чудовищно, что сейчас все хотят ее снимать, фотографировать. Это чудовищное что-то. Зачем лезть в ее частную жизнь? Дежурить у дома и дачи», — заявил Вячеслав Манучаров.

Не так давно актеру предлагали крупную сумму денег журналисты. «Мне позвонили из одной желтой газеты. Предлагали гонорар. Чтобы я приехал к дому Насти с букетом цветов. Ничего святого нет у людей», — сказал актер.

Высказался он и о семье актрисы. «Они в таком вакууме существуют. Горе у них. Страшная болезнь. Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Она борется. Настя пахала так много, что в какой-то момент забыла о здоровье. Наша профессия такая: сегодня банкет — завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут не позвать», — заметил Вячеслав Манучаров, объясняя почему его коллега так много работала.

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«Она борется»: Вячеслав Манучаров высказался о здоровье Заворотнюк
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