«Под Славой ломались кресла»: Манучаров оказался неузнаваем на архивном фото

Вячеслав Манучаров играет в театре и снимается в кино. В этом году вышел сериал «Содержанки» с его участием. Мужественный и подтянутый актер имеет армию поклонниц, но его сердце занято. Он состоит в отношениях с Дорой Надеждиной, которая подарила ему дочь Нину и сына Даниила. Но, как оказалось, в студенческие годы именно из-за него едва не отчислили из Щукинского училища Марину Александрову.

В студии «Привет, Андрей!» вспомнили о том, как актриса начинала свою карьеру. Согласилась появиться на телевидении даже ее преподавательница, звезда фильма «Свадьба в Малиновке», Валентина Николаенко. Именно она настояла на том, чтобы Марина сменила фамилию Пупенина на Александрову. В студенческие годы актриса уже снималась. В ней многие видели потенциал, но она прогуливала занятия с Манучаровым, за что ее хотели отчислить.

Актер пришел в студию. Он подарил шоколадные конфеты своей подруге и отметил, что смотрел сериал с ее участием. Как оказалось, Вячеслав проходил пробы в сериал, но его не взяли. По его словам, именно в тот период он был очень занят. «Мы были самые молодые на курсе. Нам было по 18 лет», — вспомнил артист. Малахов показал архивное фото, на котором Манучаров запечатлен в студенческие годы. В кадре был запечатлен юноша тучным телом и кудрявыми волосами. Многие не сразу узнали в парне звезду. «Под Славой ломались кресла», — сдерживая смех, сказала Александрова.

По словам самого Вячеслава, за время учебы он похудел и стал стройным. Они дружили с Мариной. Дошло до того, что актер даже сделал ремонт в общежитии, где поселилась актриса.