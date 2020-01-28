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«Далекий от шоу-бизнеса»: Суханкина впервые заговорила о гражданском муже

55-летняя артистка призналась, что у нее есть любимый мужчина.

«Далекий от шоу-бизнеса»: Суханкина впервые заговорила о гражданском муже
Маргарита Суханкина. фото: instagram.com/margarita.sukhankina/

Маргарита Суханкина так и не смогла родить собственных детей — первый супруг вынудил ее сделать аборт, а во вторую беременность Суханкина не смогла выносить ребенка. Солистка группы «Мираж» в итоге семь лет назад усыновила мальчика Сережу и девочку Леру. Ребята сразу приняли ее и начали называть мамой. О личной жизни звезда предпочитает не рассказывать, но в новом интервью она призналась, что у нее есть возлюбленный.

По словам Маргариты, она не афиширует свои отношения, но без мужчины ей было бы сложно не только в финансовом плане, но и моральном.

«И детям нужен мужчина, и мне нужен. Был какой-то момент, когда несколько лет назад я поняла, что скоро с ума сойду от одиночества», — призналась певица.

Также Суханкина не стала скрывать, что ее избранник не артист. «Это человек, далекий от шоу-бизнеса. И относится к тому, что я певица, просто, как к работе», — рассказала она.  Артистка назвала гражданского супруга своей полной противоположностью. Если она эмоциональный человек, то он очень спокойный. Также звезда призналась, что ее избранник любит ее такой, какая она есть, и в свое время запретил ей худеть.

По словам Маргариты, ее возлюбленный всегда открывает двери, несет тяжелые сумки и вкусно готовить. «Сейчас у меня в жизни момент абсолютного счастья!» — разоткровенничалась звезда с журналом «7 Дней». Певица подчеркнула, что без мужчины не представляет своей жизни. Избранник стал для нее настоящей опорой. Его имя артистка решила оставить в тайне.

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«Далекий от шоу-бизнеса»: Суханкина впервые заговорила о гражданском муже
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