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Суханкина прокомментировала сумму, которую «должна» за исполнение песен «Миража»

Сама певица далека от финансовых вопросов, делом будут заниматься юристы.

Суханкина прокомментировала сумму, которую «должна» за исполнение песен «Миража»
Маргарита Суханкина ответила на притязания Литягина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

«Золотой голос группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина дала комментарий на действия своего бывшего продюсера Андрея Литягина, который собрался через суд истребовать с артистки 12 миллионов рублей долга. Она назвала композитора человеком, которого в жизни ничего не интересует кроме денег, и с которым они поссорились именно тогда, когда у нее в жизни появилось, что-то важнее заработка.

«Единственная финансовая претензия от Литягина в мой адрес возникла, когда я решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль», — цитирует 55-летнюю певицу портал «7 Дней».

Напомним, три года назад Суханкина ушла из группы «Мираж», но продолжала самостоятельно исполнять ее хиты, написанные Литягиным. При этом артистка должна была отчислять последнему авторские гонорары. Композитор уверяет, что оплата пришла всего один раз и собирается истребовать остальные деньги через суд.

В свою очередь сооснователь группы «Мираж» и художественный руководитель нового коллектива Маргариты Суханкиной Валерий Соколов уверяет, что с их стороны все было уплачено, и вообще Литягин должен получать свою долю не Суханкиной, а со сторонней компании.

Как по вашему, кто должен исполнять песни «Миража»: Суханкина или нынешний состав группы?

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«Мираж»группа "Мираж"Маргарита Суханкинаприбыль

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Суханкина прокомментировала сумму, которую «должна» за исполнение песен «Миража»
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