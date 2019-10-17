Подлинная история «Миража»: Суханкина пообещала открыть все тайны в сериале

История легендарной группы «Мираж» будет показана глазами той, которую долгие годы только слышали, но никто не видел. Известный уральский олигарх, давний поклонник Суханкиной, выделил деньги и собрал творческую команду специально под этот фильм. После чего авторы проекта обратились к Маргарите с просьбой принять личное участие в написании сценария и выборе актрисы на главную роль – юной студентки консерватории, чей голос в одночасье стал самым узнаваемым в Советском Союзе.

Суханкина и сама появится и на экране. Создатели обещают, что это будет необычный сценарный ход. Закадровое повествование от лица главной героини также озвучит Маргарита. И, конечно, в ленте будут звучать все любимые и легендарные хиты в каноническом исполнении Маргариты Суханкиной. Начала съемочного процесса назначено на начало будущего года. А премьера сериала состоится на одном из федеральных телевизионных каналов.

«Я с удовольствием откликнулась на это предложение, — поделилась с Teleprogramma.proМаргарита Суханкина. — Для меня работа станет возвращением во времена моей молодости. Наверное, будет интересно еще раз прожить все события вместе с экранной героиней. Очень хочется, чтобы зрители увидели и узнали подлинную историю «Миража». Создатели обещают, что я прочитаю сценарий одной из первых. Сейчас мы встречаемся, они записывают мой рассказ, который ляжет в основу будущего сериала».

А вы любите группу «Мираж»? Хотели бы посмотреть сериал об истории этого легендарного отечественного коллектива?