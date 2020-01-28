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«Пошел он»: Бледанс и Кудрявцева резко отреагировали на слова Боярского о позднем деторождении

Ранее народный артист заявил о непринятии позднего материнства.

«Пошел он»: Бледанс и Кудрявцева резко отреагировали на слова Боярского о позднем деторождении
Актриса Эвелина Бледанс. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Эвелина Бледанс и Лера Кудрявцева резко отреагировали на слова Михаила Боярского о позднем материнстве. Ранее народный артист в эфире передачи «Ты не поверишь!» заявил, что рожать детей на старости лет – не удовольствие, а придурь, ведь маленький ребенок вряд ли способен донести гроб своего родителя.

Столь резкие слова не очень понравились телеведущей Лере Кудрявцевой и актрисе Эвелине Бледанс. Напомним, что первая родила младшую дочь, когда ей исполнилось 47 лет. Бледанс же стала матерью в первый раз в 43 года. В разговоре с порталом «Ридус» Эвелина заявила, что спорить с Боярским она не будет и ей индифферентно, какие мысли он озвучил.

«Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», — прокомментировала она.

Кудрявцева же оказалась жестче.

«Пошел Михаил Боярский на *** со своими высказываниями», — сказала она, подметив, что не может подобрать более цензурных слов.

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«Пошел он»: Бледанс и Кудрявцева резко отреагировали на слова Боярского о позднем деторождении
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