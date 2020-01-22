«Правая грудь укатилась?»: Эвелина Бледанс обескуражила обнаженным фото

Эвелина Бледанс никогда не стеснялась демонстрировать фигуру. Она часто устраивает фотосессии в бикини или нижнем белье. Стоит отметить, что в 50 лет певица выглядит моложе многих своих сверстниц. К тому же, она является мамой двоих детей: Николая и Семена. Не раз за свои пикантные снимки звезду критиковали. Поклонники считают, что артистке не стоит демонстрировать обнаженные части тела в столь зрелом возрасте.

Однако Бледанс любит выглядеть женственно и не боится эпатировать. Так накануне артистка опубликовала новое фото. Она предстала совершенно обнаженной в домашней обстановке. Как оказалось, в таком виде женщина смотрела фильм. Она не стала надевать нижнего белья, показав себя во всей красе. Также Эвелина позировала без макияжа.

«Смотрю фильм с гениальной Мэрил Стрип про Маргарет Тэтчер „Железная леди“. Какая мощь! Какая целеустремленность! Я бы даже сказала одержимость общественной жизнью. Но, ведь времени на родных нет», — написала звезда.

Смелый кадр обескуражил пользователей Сети. Одни поклонники восхитились тем, как выглядит артистка, а другие вновь подвергли ее критике. Многие даже разглядели несовершенства ее фигуры. «Мадонна меркнет!», «Просто 22 года, не больше», «Вас надо закрывать, а не открывать и так секси перебор», «Шею надо подтянуть», «Куда правая грудь укатилась?», «Грудь на коленках лежит», — прокомментировали пост подписчики.

Преданные фанаты поддержали Бледанс и призвали ее не верить словам злопыхателей. «Эвелина, вы очень красивая и счастливая, не слушайте чепуху глупых людей», — написала ей поклонница. «Не слушаю. Спасибо!», — ответила ей артистка. Напомним, что Бледанс много работает над собой, чтобы выглядеть молодо. Она занимается спортом и соблюдает диету.