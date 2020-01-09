Жена Михаила Боярского озвучила рецепт достижения любой цели

66-летняя актриса и худрук Ленсовета, а по совместительству жена актера Михаила Боярского Лариса Луппиан озвучила рецепт покорения любой высоты. В разговоре с белорусскими журналистами артистка поведала, что никогда не хотела быть успешной и востребованной. Лариса Регинальдовна не ставила перед собой заоблачных задач, но сумела максимально реализовать себя в нескольких сферах. Луппиан уверена – теории о мечтах и запросах во Вселенную глупость, такие вещи никогда не исполняются.

«Знаю по себе: иногда чего-то ждешь, а получается наоборот. Поэтому стараюсь ни о чем не мечтать, а жить простыми вещами: купить хлеба, приготовить обед, сыграть спектакль. Не задумываюсь о чем-то большем», — рассказала она «Союзному Вече».

Луппиан подчеркнула – по жизни она является реалистом, и убеждена – вместо того, чтобы лежать и загадывать что-то, нужно совершать действия, и делать это максимально хорошо. Двигаться в нужном направлении нужно даже тогда, когда кажется, что в этом нет смысла.

«Помню, в 1990-е годы театры пустовали. Когда видишь перед собой пять человек зрителей, так больно! Появляется искушение сыграть вполсилы. Но я себе давала установку сыграть так же, как перед полным залом. Думаю, если у меня в жизни что-то и состоялось хорошего, то благодаря этой моей черте — даже в малом не поступаться своими принципами», — акцентировала внимание она.