Без прикрас: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной

Наоми Кэмпбелл давно завоевала звание супермодели. С ней дружил Майкл Джексон, а в модных кругах ее прозвали черной пантерой. С годами звезда подиумов не растеряла своего шарма. Она по-прежнему притягивает к себе мужские взгляды, а женщин заставляет завидовать. На подиуме время от времени модель появлялась топлес, а вот для фотосессий оголялась звезда не часто.

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Однако Наоми в свои 49 лет не побоялась вновь сбросить всю одежду для эффектных снимков. Она впервые снялась в рекламной кампании британского бренда Vivienne Westwood. На одном из провокационных кадров девушка позирует совсем обнаженная боком. Она не побоялась оголить грудь, бедра и накачанные ноги. Модный образ был создан с помощью босоножек на шпильке и шляпки с вуалью.

Поклонники были поражены тому, что в столь зрелом возрасте Кэмпбелл выглядит, как в юности. Ее тело имеет подтянутый вид без целлюлита и растяжек. На другом фото супермодель предстала в красном платье в пол с вырезом и белых кожаных перчатках. В фотосессии также приняла участие дизайнер одноименного бренда Вивьен Вествуд. Автором эксклюзивных кадров стал немецкий модный фотограф Юрген Теллер.

Напомним, что ранее Наоми призналась, что далеко не идеальна. Она носит парик, так как ее волосы сильно пострадали во время постоянных укладок. Также модель вынуждена каждый раз дезинфицировать свое место даже в самолете, так как она не любит болеть, а также делает все, чтобы перелет не сказался на ее внешнем виде, поэтому с собой у нее целая сумка различных средств, включая маски и перчатки для лица.