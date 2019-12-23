Бейонсе в леопардовом платье восхитила Наоми Кэмпбелл

38-летняя певица Бейонсе опубликовала в своем Инстаграм новые фотографии – на них звезда позирует в обтягивающем платье леопардовой расцветки с декольте провокационной глубины. В таком наряде артистка побывала в голливудском караоке-баре.

В свет Бейонсе выбралась вместе с мамой Тиной Ноулз. Певица заплела афрокосички, надела длинные зеленые серьги, белые очки в кошачьей оправе, леопардовые перчатки и с удовольствием позировала фотографам.

Поклонники пришли в восторг от звериного образа любимой певицы и предположили, что так Бейонсе готовится к предстоящей премии «Оскар», надеясь получить награду в музыкальной категории за озвучку львицы Нала из мультфильма «Король Лев» и создание саундтрека к этой культовой кинокартине.

«Африканские ноты тебе к лицу», «Неплохая попытка не дать академикам забыть о «Короле Льве» при раздаче наград», «Дерзко, ярко. Ты сама как львица!», — пишут поклонники.

Также дерзкий наряд певицы отметила супермодель Наоми Кэмпбелл: «Ты роскошная», — написала она.