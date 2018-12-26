Наоми Кемпбелл показала, как она выглядит без парика
Подписчики на Instagram назвали образ модели феноменальным.
Переполненная всевозможными стрессовыми ситуациями жизнь модели Наоми Кемпбелл не могла не сказаться на состоянии ее здоровья. Давно известно, что на фоне стресса модельная звезда начала терять волосы. Свою роль в этом сыграли и бесконечные укладки.
Впрочем, не все так оптимистично. Злорадства и критики в адрес 48-летней Кемпбелл в комментариях набралось тоже достаточно.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!