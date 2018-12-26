НОВОСТИ

Наоми Кемпбелл показала, как она выглядит без парика

Наоми Кемпбелл показала, как она выглядит без парика Страница Наоми Кемпбелл в Instagram
Подписчики на Instagram назвали образ модели феноменальным.

Переполненная всевозможными стрессовыми ситуациями жизнь модели Наоми Кемпбелл не могла не сказаться на состоянии ее здоровья. Давно известно, что на фоне стресса модельная звезда начала терять волосы. Свою роль в этом сыграли и бесконечные укладки.

больше по теме
Какой маникюр предпочитают знаменитостиМодницы, следящие за новыми тенденциями, любят копировать с показов костюмы, аксессуары или прически, чтобы сделать свои луки ультрамодными. Но вот скопировать мэйк-ап или маникюр намного проще, чем найти такое же платье или туфли, как у звезды
Накануне «черная пантера» опубликовала на своей странице в Instagram свой снимок, на котором она предстала перед своими подписчиками без парика. И произвела этим настоящий фурор, ведь, по словам поклонников Наоми, даже с самым легким макияжем и без привычной копны темных волос модель выглядит феноменально.

Впрочем, не все так оптимистично. Злорадства и критики в адрес 48-летней Кемпбелл в комментариях набралось тоже достаточно.

Вам может быть интересно:
Александр Овечкин привел Анастасию Шубскую на футбольный матч на последних месяцах беременности Гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 мая 2016 года Какой маникюр предпочитают знаменитости
Тэги:
модельНаоми Кэмпбеллпарик

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наоми Кемпбелл показала, как она выглядит без парика
Интересно?
Поделись с друзьями: