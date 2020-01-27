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Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь построит в Москве «дом мечты»

Сейчас у Даши и ее мужа Сергея уже есть в распоряжении таунхаус.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь построит в Москве «дом мечты»
Дарья Пынзарь/Фото: https://www.instagram.com/p/B7nghjtBfvz/

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь выстроит в Москве «дом мечты». О своем намерении увеличить собственную недвижимость знаменитость на днях рассказала на личной странице в Instagram.

Пынзарь поведала, что на недавно стартовавший год у нее и супруга Сергея имеются большие планы. Под «дом мечты» супруги уже недавно приобрели землю. Появится постройка в Новой Риге.

Отметим, что сейчас в ведении Пынзарей есть таунхаус, однако семья там не живет из-за проблем с застройщиком – Даша рассказала, что результат они увидят лишь к 2021 году.

«У нас застройщик долгострой был, к сожалению, ну вроде сейчас все хорошо, ждем», — емко высказалась она.

Сейчас Даша и Сергей вместе с детьми намерены жить на две страны. Еще недавно пара приценивалась к постройкам в Турции – Пынзарь даже хотела заиметь виллу за 625 миллионов рублей, однако тогда таких денег у бывших участников телестройки не было, поэтому они приобрели дом подешевле.

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Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь построит в Москве «дом мечты»
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