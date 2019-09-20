Дарья Пынзарь похвасталась турецкой недвижимостью

Звездная блондинка переехала с мужем и двумя сыновьями на море три года назад.

Одна из самых ярких пар знаменитой телестройки решила кардинально изменить жизнь с рождением младшего сына Давида… Тогда и Дарья, и Сергей заявили, что сильно устали от Москвы и планируют провести лито в турецкой Аланье.

Только вот местное гостеприимство так очаровало обоих, что они решили задержаться в чужой стране на некоторое время. А в Москву все это время летали лишь по делам.

Зато спустя три года оба утвердились в решении переехать насовсем. На днях Дарья поделилась с подписчиками документами на покупку апартаментов.

«Уже оформили все бумаги. Ждем теперь, когда достроится наш таунхаус», — рассказала Пынзарь. При этом, Дарья отметила, что у них с Сергеем также есть и своя квартира в Москве, которую они продавать пока не планируют.

А вот с обустройством «семейного гнездышка» проблем быть точно не должно… Ведь у супруга Дарьи своя строительная компания и подписчики решили, что он и займется ремонтом.