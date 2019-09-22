«Своя ноша не тянет»: Пынзарь посмеялась, что муж с трудом ее поднимает

Звездная блондинка вот уже три года как живет с мужем Сергеем и двумя сыновьями в турецкой Аланье. На днях девушка даже похвасталась документами на новую недвижимость. Так что теперь пара официально переехала.

Любопытно, что кроме близости и прекрасной погоды Турция покорила экс-звезду «Дома-2» и прекрасной кухней. Девушка заметила, что только в Аланье готова есть хоть 24 часа в сутки. К тому же, на море особенный аппетит.

На днях же Дарья в шутку призналась, что муж поднимает ее лишь кряхтя.

«Своя ноша не тянет», говорю я, когда он кряхтит, поднимая меня», — посмеялась блондинка.

больше по теме Дарья Пынзарь похвасталась турецкой недвижимостью Звездная блондинка переехала с мужем и двумя сыновьями на море три года назад.

Напомним, ранее Пынзарь призналась, что не может отказать себе в люля-кебабах на набережной и жареной картошечке. Что же, спешим заметить, что мама двоих сыновей и так выглядит прекрасно. Ведь главное — это блеск в глазах и лучезарная улыбка, а у нее есть и то, и другое.