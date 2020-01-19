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Хилькевич ушибла ногу, чтобы сохранить свою репутацию

Актриса вместе с супругом и детьми уехали из холодной столицы. Они отдыхают в Таиланде.

Хилькевич ушибла ногу, чтобы сохранить свою репутацию
Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press

Накануне Анна Хилькевич опубликовала пост на своей странице в Instagram. На записи запечатлено, как артистка летит вниз по водной горке, а потом плюхается в воду.

По словам звезды сериала «Универ. Новая общага», после такого активного отдыха ей пришлось отправится в медпункт. Все дело в том, что в момент, когда девушку подкинуло с горки, у нее свалился бюстгальтер. Она всеми силами пыталась его удержать, из-за чего неудачно приземлилась в воду, напрочь отбив ляжку.

«Если приблизить и замедлить мой прыжок, то можно использовать этот момент для обложки мужского журнала. Цена удержанной в руках репутации — отбитая ляжка», — иронично заявила Хилькевич.

К слову, по всем остальным аспектам отдых у Анны и ее семьи явно удался. Знаменитость регулярно публикует видео и снимки, где танцует с детками, ест фрукты и загорает на пляже.

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Хилькевич ушибла ногу, чтобы сохранить свою репутацию
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