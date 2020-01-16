Две русалки: Хилькевич облачила младшую дочку Машу в яркий купальник

Анна Хилькевич после съемок в сериале «Универ» обрела популярность. Теперь за ее жизнью следят 9 миллионов людей только в Instagram. Она также дважды стала мамой. Своему мужу бизнесмену Артуру Волкову она подарила дочерей: Арианне уже три года, а Марии только годик. Лицо младшей наследницы артистка долгое время скрывала. Она представила девочку поклонникам только в конце прошлого года.

Кроха очень быстро растет и меняется. Ранее Анна рассказывала, что Ариана с нетерпением ждала появления сестренки. Правда самой актрисе первое время было сложно управляться с двумя детьми. Сейчас она отдыхает с семьей в Таиланде. Накануне девушка поделилась редким семейным фото, на котором запечатлена с детьми и мужем. В кадре родители улыбаются, сидя рядом с малышками. Поклонники поразились тому, какие красивые и длинные волосы и старшей наследницы звезды.

На следующий день Хилькевич отправилась на пляж. Она облачилась в трендовый купальник с высокой талией, подчеркнувшим ее фигуру. За руку она вела младшую дочку. Кроха уже уверенно ходит. Машу мама облачила в яркий купальник с баской.

На этот раз поклонники одарили комплиментами фигуру актрисы. Также они отметили, что у нее все дочки красавицы. «Девочки просто прелесть, младшенькая такая бусинка», «Арианна на куклу похожа», «В какой раз убеждаюсь , что Ариаша и Маша как две капли воды», «Какие у вас красивые дети», «Две русалки», «Прекрасные гены, даже ножку как мама выставила», — прокомментировали пост подписчики.