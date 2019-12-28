«Я очень скучала по проекту»: Пелагея после расставания с мужем вернулась на шоу «Голос»

Певица Пелагея, которая несколько дней назад объявила о расставании с мужем, хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным, вернулась на шоу «Голос». На популярном проекте она появилась не в качестве наставницв, а как приглашенная звезда в полуфинале шоу.

После выступления участников Пелагея дала небольшое интервью Первому каналу. «Я очень скучала по проекту. Сначала говорю: «Я сюда не ногой, а потом ногой». В этот раз подобрался очень интересный состав участников. Много дорогих мне людей. Я очень люблю Полечку Гагарину. Мы познакомились с Константином Меладзе. Чуть раньше были вместе на «Угадай мелодию» с Валерием Сюткиным. Не знакомы с Сергеем Шнуровым, но все впереди. Эта сцена для меня заколдованная», — сказала Пелагея.

больше по теме Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем Хоккеиста Ивана Телегина не так давно заметили в обществе другой женщины.

Кстати, звезда исполнила песню «Конь». Она выучила ее на трех языках всего за одну ночь.

Отметим, что несколько дней назад Пелагея заявила, что разводится с мужем, хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. Ранее в СМИ появились снимки, на которых спортсмен с некой девушкой, которая его обнимает. Позже Иван Телегин заявил, что за все благодарен Пелагее, но двум сильным личностям тяжело быть вместе. Он заметил, что дело не в третьем человеке, который, как утверждали СМИ, появился в их жизни.