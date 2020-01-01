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27-летний Телегин навестил дочку Таисию до празднования Нового года

Бывший возлюбленный Пелагеи уделил внимание двухлетней наследнице.

27-летний Телегин навестил дочку Таисию до празднования Нового года
Иван Телегин с дочкой Таисией (Фото: Instagram.com/itelegin07)

33-летняя Пелагея старше отца своей единственной дочери на шесть лет. Однако разница в возрасте не помешала им сыграть свадьбу и завести общего ребенка. В одном из интервью исполнительница романсов и народных песен объяснила, почему она так редко рассказывала о близких. Артистка уверяла, что только дома, находясь рядом с семьей она может позволить себе по-настоящему расслабиться, быть самой собой. Именно по этой причине певица делала все возможное, чтобы уберечь близких, воссозданный хрупкий мир от пристального внимания прессы.

Несмотря на то, что Пелагея всегда старательно избегала тему замужества, полагая, что счастье любит тишину, знаменитость не стала скрывать от поклонников тот факт, что она рассталась с Иваном Телегиным. Бывшие супруги прожили в браке три года.

Хоккеист Иван Телегин с дочкой Таисией
Иван Телегин с дочкой Таисией (Фото: Instagram.com/itelegin07)

За это время Пелагея родила от хоккеиста дочку Таисию. По словам певицы, она искренне надеется на то, что они с бывшим мужем смогут сохранить дружеские отношения ради общего ребенка. В доказательство своих слов артистка не стала ограничивать Ивана в праве видеться с малышкой. Еще до наступления Новогодней ночи спортсмен навестил двухлетнюю Тасю. В преддверии зимних каникул хоккеист уделил внимание наследнице, поделившись в Instagram совместным снимком с дочкой.

«Всем добра в Новом году», — отметил Телегин.

По словам Пелагеи, ее малышка очень похожа по характеру на своего отца. Кроха растет непоседой, однако в будущем мечтает стать певицей, как ее звездная мама.

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27-летний Телегин навестил дочку Таисию до празднования Нового года
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