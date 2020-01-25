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«Мы за тебя просто счастливы»: Селезнева поздравила Миронову с рождением сына

Актриса стала мамой почти 4 месяца назад, но до сих пор принимает поздравления.

«Мы за тебя просто счастливы»: Селезнева поздравила Миронову с рождением сына
Мария Миронова. фото: globallookpress.com

Мария Миронова сыграла одну из главных ролей в фильме «Холоп» Клима Шипенко, который попал в топ-3 самых кассовых картин за всю историю российского проката.

Именно эту киноленту решил обсудить Андрей Малахов в ток-шоу «Привет, Андрей!». Телеведущий тоже в ней снялся в роли самого себя. Он поинтересовался у Мироновой, мечтала ли она о такой комедийной роли.

«Не могу сказать, что долгие годы мечтала, но в какой-то момент поняла, что уже устала от определенного использования в одном амплуа и подала заявку нашему режиссеру-постановщику. Даже пробу легкую, маленькое видео, я послала. Я сказала, что есть такая актриса, немного комедийная», — ответила актриса.

Наталия Селезнева редко появляется на ТВ, но ради такого случая она сделала исключение. Звезда советского кино поздравила режиссера с успешным прокатом и также обратилась к Марии.

Наталья селезнева
Наталья Селезнева. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Я еще пришла поздравить Машу с рождением сына. Она думает, что это ее сын, но она должна знать, что это сын Театра сатиры общий. Мы за тебя, Машка, просто счастливы», — сказала артистка.

«Я тоже присоединяюсь к поздравлениям», — добавил Малахов.

К слову, в день премьеры «Холопа» в кино одна из актрис фильма Ольга Дибцева родила дочку. Ее тоже поздравили гости передачи. В студии передачи было раскрыто много секретов со съемок.

Так, режиссер признался, что зрители услышали голос не Милоша, так как его озвучивали, но он уверен, что через несколько лет актер сможет сам участвовать в озвучке.

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Тэги:

Мария МироноваМилош БиковичПрограмма "Привет Андрей!"
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«Мы за тебя просто счастливы»: Селезнева поздравила Миронову с рождением сына
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