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46-летняя Миронова восприняла рождение сына Федора как дар

Актриса призналась, что не была готова к тому, что в ее жизни произойдет такой поворот.

46-летняя Миронова восприняла рождение сына Федора как дар
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова в недавнем интервью высказалась о рождении сына Федора. Актриса во второй раз стала мамой в сентябре этого года. По словам знаменитости, иногда у нее возникает ощущение, что Федя был рядом с ней всегда, настолько она привыкла к роли новоиспеченной мамы. И это при том, что до появления наследника Мария испытывала необычные ощущения. Как выяснилось, артистка просто была не готова к тем изменениям, которые произошли в ее жизни. А рождение младшего отпрыска Миронова восприняла скорее как дар. До того, как знаменитость узнала о своем интересном положении она приняла токсикоз за приступ панкреатита. По словам актрисы, она сознательно решила рожать именно в Греции из-за любви к морю, солнцу, фруктам и теплу.

«И мы там самое прекрасное время застали, когда находились полтора месяца после родов. До конца октября там даже длился пляжный сезон», — отметила актриса интервью 7days.

Миронова не скрывает, что ее забавляют комментарии поклонников в Instagram, которые то и дело критикуют ее за то, что она родила младшего сына в 45 лет. Сама актриса еще на первых месяцах беременности думала о том, что ей придется столкнуться с некоторыми проблемами во время вынашивания ребенка. Ведь Мария продолжала сниматься в кино.

«Греция абсолютно меня подняла. Если бы осталась в Москве, наверное, из дома бы просто не выходила», — сетует актриса.

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46-летняя Миронова восприняла рождение сына Федора как дар
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