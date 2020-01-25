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Собчак «случайно» показала, как Глюкоза выглядит без фотошопа в купальнике

На Мальдивах певица и телеведущая устроили совместную съемку.

Собчак «случайно» показала, как Глюкоза выглядит без фотошопа в купальнике
Ксения Собчак. фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак на этот раз решила провести отпуск с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на Мальдивах. скорее всего, звезда хотела спокойно провести несколько недель, но так вышло, что на тот же курорт приехала отдыхать певица Глюкоза со своим супругом Александром. Артистка сразу приобщила коллегу по шоу-бизнесу к йоге, а потом они устроили совместную фотосессию.

Поклонники всегда восхищались точеной фигурой Глюкозы, но Ксения не побоялась выйти с ней на один пляж в бикини. Девушки позировали вместе для снимков на побережье. Кадры получились очень эффектные. супруга Богомолова выглядела ничуть не хуже певицы.

«Что такое отчаянна девушка? Это не та, что в отчаяние стремится изобразить сексбомбу, а та что не боится выходить на один пляж с Глюкозой», — написала позже Собчак.

Она поделилась кадром сделанным не профессиональным фотографам. Там невооруженным глазом стало видно, что не только фигура телеведущей не идеальна, но и Глюкоза обладает не такой уж тонкой талией. «Да ладно, без фотошопа и Глюкоза поплыла в области талии», — написали модераторы телеграм-канала «НеМалахов». К слову, пользователи Сети тоже заметили, что ранее снимки звезды подвергались обработке фотошопу.

фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Напомним, что Собчак после свадьбы с Богомоловым не раз подозревали в беременности. Однако благодаря снимкам в купальнике светская львица доказала, что не ждет второго ребенка. Пока ее фигура не вернулась в прежнюю форму. Идеального пресса, как раньше, у блондинки нет, а бедра выглядят не подтянутыми.

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ГлюкозаКсения Собчакобвинения в фотошопеФото в купальнике
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Собчак «случайно» показала, как Глюкоза выглядит без фотошопа в купальнике
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