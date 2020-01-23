ЗВЕЗДЫ

«Красотки!»: Собчак в мини-бикини устроила фотосессию с Глюкозой на Мальдивах

Светская львица продемонстрировала подтянутую фигуру.

«Красотки!»: Собчак в мини-бикини устроила фотосессию с Глюкозой на Мальдивах
Ксения Собчак. фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак уже вторую неделю отдыхает на Мальдивах со своим сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым. Минувший год был сложным для телеведущей, поэтому она решила предаться релаксу, а помогает ей певица Глюкоза, также известная, как Наталья Чистякова-Ионова. Девушки занялись йогой на отдыхе.

А недавно светская львица сняла артистку в купальнике. Примечательно, что исполнительница хита «Невеста» обладает идеальными формами.

Накануне девушки решили запечатлеть результат своих тренировок. Они устроили фотосессию на мальдивском побережье. Сначала Собчак позировала в тунике изумрудного цвета.

Образ она дополнила аксессуарами и солнцезащитными очками. «Немного покривляться — дело святое», — написала в своей манере телеведущая.

А после этого она не побоялась облачиться в эффектное черное мини-бикини и шляпу. В таком видео она позировала вместе с Глюкозой, которая тоже предстала в трендовом купальнике с высокой талией. Девушки положили ладони друг другу на бедра.

«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом!», — отметила певица. К слову, фото сделал муж Ксении.

«Факт! Красотки!», — отреагировала на снимок Светлана Лобода. «Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике», — призналась модель Елена Перминова.

Поклонники тоже одарили подруг комплиментами. Правда некоторые не стали исключать, что Собчак выглядела не хуже Глюкозы благодаря фотошопу. «Ретуши то сколько», «Ух, хороши», «Это Глюкоза? Ого!», — прокомментировали пост подписчики.

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ГлюкозаЗвездный стильКсения СобчакНовости googleФото в купальнике
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«Красотки!»: Собчак в мини-бикини устроила фотосессию с Глюкозой на Мальдивах
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