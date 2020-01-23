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Собчак отдыхает на Мальдивах в отеле за полтора миллиона рублей в сутки

Ведущая полетела на курорт вместе с сыном Платоном.

Собчак отдыхает на Мальдивах в отеле за полтора миллиона рублей в сутки
Ксения Собчак/Фото: https://www.instagram.com/p/B7foN0wg2tA/

Ксения Собчак поделилась с фолловерами подробностями своего отдыха на Мальдивах. На время отпуска телеведущая арендовала для себя и сына люксовое место за полтора миллиона рублей в сутки. Собчак пояснила – сумма не кажется такой уж внушительной, когда понимаешь, за что платить. В ее случае все более чем прозрачно.

Ксения отметила, что выделила именно этот отель среди множества остальных, исповедуя пять главных принципов. Так, место отдыха следует экологичным тенденциям и старается сократить использование пластика в обиходе. Кроме того, зона отдыха владеет личной фермой с животными, а значит, еду подают стопроцентно натуральную и без химикатов. Есть здесь и где расположиться – на выбор посетителей предоставляют огромные виллы, где ночевать можно не только с детьми, но и с друзьями. Для малышей же есть отдельные зоны отдыха с горками и местными кроликами.

Собчак акцентировала внимание, что в этих местах отмечается и особая, «живая» энергетика воды. Завершает список плюсов одно из лучших спа в мире и особая атмосфера, которую так уважает Ксения.

«Дело в том, что отель был сделан семейной парой на самом большом и натуральном мальдивском острове. Поэтому тут настоящая природа, вековые деревья, занесенные в красную книгу и настоящие джунгли на острове. И это очень эстетский курорт. А я, как вы заметили, люблю эстетов», — подчеркнула она.

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Собчак отдыхает на Мальдивах в отеле за полтора миллиона рублей в сутки
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