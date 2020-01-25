ЗВЕЗДЫ

41-летняя Пегова в рыжем парике и рваном чулке показала закулисное фото

На такие эксперименты с внешностью и стилем актрисе пришлось согласиться ради театральной постановки.

41-летняя Пегова в рыжем парике и рваном чулке показала закулисное фото
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram актриса поделилась закулисным снимком в МХТ им. Чехова после отыгранного на сцене спектакля. Ради участия в постановке 41-летней Ирине Пеговой пришлось пойти на некоторые эксперименты с внешностью и стилем.

При этом знаменитость не стала обращаться к парикмахерам. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова сменила прическу без похода в салон красоты. Так, гримеры подобрали для светловолосой Пеговой рыжий парик длинных вьющихся локонов, а костюмеры — облегающее черное мини-платье. В кадре актриса позировала в рваном чулке.

«Одним словом — пьяные!» — с юмором отметила Ирина после выступления перед собравшейся публикой в театре.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова поделилась закулисным снимком в рыжем парике и рваном чулке (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Напомним, что у актрисы есть тринадцатилетняя дочка Татьяна от экс-возлюбленного Дмитрия Орлова. После расставания с отцом своей единственной дочери Пегова выступала против того, чтобы артист общался и поддерживал контакты с их общей наследницей.

Однако позже Ирина все-таки пересмотрела свои взгляды на ситуацию. Актриса согласилась с тем, что в жизни Татьяны должны присутствовать оба родителя.

Пегова очень привязана к дочери. Отправляясь в отпуск или в путешествие, актриса берет девочку с собой, не оставляя ее дома на попечение родственников. Кроме того, Пегова старается как можно чаще водить наследницу в театр, считая, что Татьяна должна прочувствовать этот особый мир.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИрина Пеговакрасота вне возрастамода и стиль
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41-летняя Пегова в рыжем парике и рваном чулке показала закулисное фото
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