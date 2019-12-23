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«Царь-девица»: Пегова в гримерной примерила кокошник с накладной косой

Актриса задействована в театральной постановке «Конек-Горбунок» в МХТ им. Чехова.

«Царь-девица»: Пегова в гримерной примерила кокошник с накладной косой
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова в гримерной примерила кокошник с накладкой русой косой. На личной страничке в Instagram экс-супруга Дмитрия Орлова поделилась результатом своего перевоплощения. Как выяснилось, актриса задействована в театральной постановке «Конек-Горбунок» в МХТ им. Чехова. Сама знаменитость осталась довольна новым образом, продиктованным ролью в спектакле по сказке Петра Ершова.

«Вчерашняя Девица… Царь-девица! Обожаю нашего «Конька-Горбунка», — отметила актриса.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова в кокошнике (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Образ Пеговой по достоинству оценили и ее коллеги Юлия Пересильд, Елена Валюшкина и Любовь Толкалина.

«Красавица русская! Красна-девица», — обратилась к актрисе Пересильд.

«Надо к вам прийти», — добавила экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского, впечатлившись внешним обликом Пеговой.

«И я обожаю», — заверила Валюшкина, говоря о постановке, в которой занята Ирина.

В одном из интервью Пегова рассказала о том, что ее нисколько не тяготит молчание. Вне съемочного процесса и театральных репетиций актриса при отсутствии необходимости изъясняться может провести в полной тишине несколько дней, не испытывая при этом дискомфорта. У Ирины есть тринадцатилетняя дочь Татьяна. Актриса делает все для того, чтобы ее наследница росла многогранной личностью. Для этого Пегова водит девочку в театры, берет с собой в путешествия.

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«Царь-девица»: Пегова в гримерной примерила кокошник с накладной косой
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