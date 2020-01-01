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41-летняя Пегова подчеркнула фигуру алым полупрозрачным платьем-бюстье

Актриса в новогоднюю ночь вышла на улицу без верхней одежды ради модного кадра.

41-летняя Пегова подчеркнула фигуру алым полупрозрачным платьем-бюстье
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова не скрывает: из-за плотного съемочного графика она нередко пропускает обеды и ужины. По словам артистки, обычно именно присутствующие на площадке ассистенты приходят в таких случаях на выручку — принося для актерского состава питьевую воду. Сама знаменитость старается не прерывать съемочный процесс ради легкого перекуса.

В беседе с поклонниками Ирина уже говорила о том, что она не худела за лето, несмотря на все слухи. По словам актрисы, она вполне довольна своими параметрами. В новогоднюю ночь Пегова примерила алое полупрозрачное платье-бюстье, подчеркнув фигуру благодаря облегающему силуэту. Образ знаменитости дополнил черный пояс, который актриса завязала бантом на талии. Особое внимание Ирина уделила прическе и макияжу: экс-возлюбленная Дмитрия Орлова подкрасила губы алой помадой, уложив волосы легкими волнами.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова в новогоднюю ночь позировала в алом полупрозрачном платье (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Актриса в новогоднюю ночь вышла на улицу без верхней одежды ради модного кадра. Понравившимся снимком Ирина поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram, поздравив поклонников с праздниками.

Напомним, что Пегова воспитывает дочку Татьяну, в январе наследница актрисы отпразднует свое четырнадцатилетие. В одном из интервью Ирина призналась, что часто берет дочь в путешествия. Кроме того, несмотря на загруженный репетиционный и съемочный график, она находит время и для походов в театр. Обычно компанию артистке составляет ее наследница от Дмитрия Орлова.

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41-летняя Пегова подчеркнула фигуру алым полупрозрачным платьем-бюстье
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