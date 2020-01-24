ЗВЕЗДЫ

«Пусть встречи станут частыми»: Киркоров на банкете пригласил Ротару на медленный танец

Поп-король сцены не смог усидеть на месте, когда на импровизированную сцену вышла украинская исполнительница.

«Пусть встречи станут частыми»: Киркоров на банкете пригласил Ротару на медленный танец
София Ротару и Филипп Киркоров (Фото: Globallookpress.com)

72-летняя София Ротару спела на юбилее возлюбленной бизнесмена Самвела Карапетяна — Этери — композицию из собственного репертуара. Присутствующий на вечеринке поп-король эстрады Филипп Киркоров не смог усидеть на месте, когда украинская исполнительница вышла на импровизированную сцену. Бывший муж Аллы Борисовны без микрофона пытался подпевать знаменитости, которая выступала на вечеринке вживую без фонограммы.

«Лаванда, горная лаванда —
Наших встреч с тобой синие цветы
Лаванда, горная лаванда…
Сколько лет прошло, но помним я и ты», — пела Ротару.

Примечательно, что Филипп Бедросович не удовлетворился тем, что певица доброжелательно отнеслась к идее бывшего мужа Примадонны, подняться к ней на сцену. Артист пригласил Софию Михайловну на медленный танец на глазах у собравшихся гостей. К слову, ведущим праздника выступил супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой — Андрей Малахов. Помимо Ротару свои хиты на сцене исполнил «Золотой голос России» Николай Басков.

«Это был особенный вечер, который хочу и буду вспоминать. Пусть наши танцы с Софией Ротару станут традиционными, а встречи частыми… Пусть мои друзья всегда улыбаются», — добавил Киркоров.

Напомним, что у Софии Ротару есть двое внуков: 25-летний Анатолий и 18-летняя Соня. Наследников звездной маме подарил единственный сын певицы Руслан Евдокименко и ее невестка Светлана.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Малаховестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНиколай БасковСофия РотаруФилипп Киркоров
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пусть встречи станут частыми»: Киркоров на банкете пригласил Ротару на медленный танец
Интересно?
Поделись с друзьями: