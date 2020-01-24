«Пусть встречи станут частыми»: Киркоров на банкете пригласил Ротару на медленный танец

Поп-король сцены не смог усидеть на месте, когда на импровизированную сцену вышла украинская исполнительница.

72-летняя София Ротару спела на юбилее возлюбленной бизнесмена Самвела Карапетяна — Этери — композицию из собственного репертуара. Присутствующий на вечеринке поп-король эстрады Филипп Киркоров не смог усидеть на месте, когда украинская исполнительница вышла на импровизированную сцену. Бывший муж Аллы Борисовны без микрофона пытался подпевать знаменитости, которая выступала на вечеринке вживую без фонограммы.

больше по теме Филипп Киркоров увиделся с 72-летней Ротару на юбилее Этери Карапетян Украинская исполнительница согласилась выступить на вечеринке возлюбленной бизнесмена.

«Лаванда, горная лаванда —

Наших встреч с тобой синие цветы

Лаванда, горная лаванда…

Сколько лет прошло, но помним я и ты», — пела Ротару.

Примечательно, что Филипп Бедросович не удовлетворился тем, что певица доброжелательно отнеслась к идее бывшего мужа Примадонны, подняться к ней на сцену. Артист пригласил Софию Михайловну на медленный танец на глазах у собравшихся гостей. К слову, ведущим праздника выступил супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой — Андрей Малахов. Помимо Ротару свои хиты на сцене исполнил «Золотой голос России» Николай Басков.

«Это был особенный вечер, который хочу и буду вспоминать. Пусть наши танцы с Софией Ротару станут традиционными, а встречи частыми… Пусть мои друзья всегда улыбаются», — добавил Киркоров.

Напомним, что у Софии Ротару есть двое внуков: 25-летний Анатолий и 18-летняя Соня. Наследников звездной маме подарил единственный сын певицы Руслан Евдокименко и ее невестка Светлана.