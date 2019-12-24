НОВОСТИ

«Люблю»: внучка 72-летней Ротару украсила живую елку вместе с мамой

Соня Евдокименко провела уикенд в родительском доме.

«Люблю»: внучка 72-летней Ротару украсила живую елку вместе с мамой
Соня Евдокименко с мамой Светланой и отцом Русланом (Фото: Instagram.com/svetika)

18-летняя Соня Евдокименко не скрывает: ей нравится путешествовать. На личной страничке в Instagram наследница народной артистки СССР делилась кадрами из Нью-Йорка, Портофино, Лондона, Венеции, Парижа. Во Франции внучка 72-летней Софии Ротару побывала еще в марте. Однако предновогодние уикенды девушка решила провести в родительском доме. Вместе с мамой Светланой юная певица украсила живую елку. Хвойное дерево установили в просторной гостиной. Там же в новогоднюю ночь накроют праздничный стол.

Соня Евдокименко с мамой Светланой
Внучка Софии Ротару провела уикенд в компании мамы Светланы (Фото: Instagram.com/iamsofiaeve)

«Люблю!» — отметила Соня в комментариях к семейным снимкам.

Невестка Софии Михайловны младше сына украинской исполнительницы на четыре года. В браке с Русланом Евдокименко Светлана родила двоих детей. У Ротару есть старший внук — 25-летний Анатолий — и внучка Соня. Наследницу сын артистки назвал в честь ее именитой бабушки. Девушка не только увлекается фотографией, но и поет — в ноябре прошлого она презентовала пилотный сингл.

Соня Евдокименко украсила елку
Соня вместе с мамой и папой украсила новогоднюю елку (Фото: Instagram.com/iamsofiaeve)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, София Ротару выступит на «Голубом огоньке» вместо Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Супруга Максима Галкина ездила с гастролями в Белоруссию, после чего певица презентовала фильм «Алла Пугачева: тот самый концерт». Новогодние праздники и зимние каникулы она проведет с семьей и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Пугачева уже пригласила на торжество поэта-песенника Илью Резника.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаСофия ЕвдокименкоСофия Ротару
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Люблю»: внучка 72-летней Ротару украсила живую елку вместе с мамой
Интересно?
Поделись с друзьями: