«Люблю»: внучка 72-летней Ротару украсила живую елку вместе с мамой

18-летняя Соня Евдокименко не скрывает: ей нравится путешествовать. На личной страничке в Instagram наследница народной артистки СССР делилась кадрами из Нью-Йорка, Портофино, Лондона, Венеции, Парижа. Во Франции внучка 72-летней Софии Ротару побывала еще в марте. Однако предновогодние уикенды девушка решила провести в родительском доме. Вместе с мамой Светланой юная певица украсила живую елку. Хвойное дерево установили в просторной гостиной. Там же в новогоднюю ночь накроют праздничный стол.

«Люблю!» — отметила Соня в комментариях к семейным снимкам.

Невестка Софии Михайловны младше сына украинской исполнительницы на четыре года. В браке с Русланом Евдокименко Светлана родила двоих детей. У Ротару есть старший внук — 25-летний Анатолий — и внучка Соня. Наследницу сын артистки назвал в честь ее именитой бабушки. Девушка не только увлекается фотографией, но и поет — в ноябре прошлого она презентовала пилотный сингл.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, София Ротару выступит на «Голубом огоньке» вместо Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Супруга Максима Галкина ездила с гастролями в Белоруссию, после чего певица презентовала фильм «Алла Пугачева: тот самый концерт». Новогодние праздники и зимние каникулы она проведет с семьей и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Пугачева уже пригласила на торжество поэта-песенника Илью Резника.