Разлучники: Муцениеце с сыном отдыхает в Берлине отдельно от мужа и дочери

Агата Муцениеце вместе с шестилетним сыном Тимофеем проводит декабрьские каникулы в Германии отдельно от Павла Прилучного. Сам актер отправился в Пятигорск с трехлетней дочкой Мией. Судя по всему, супруги решили отдохнуть отдельно друг от друга, поделив между собой детей. Ранее в одном из интервью Павел говорил о том, что он всегда настаивает на совместном отпуске, утверждая, что муж и жена должны проводить каникулы вместе, а не врозь. По словам актера из сериала «Мажор», многие их с Агатой знакомые, которые предпочитали проводить отпуска отдельно, уже давно развелись. Однако на этот раз Павел не воспрепятствовал поездке возлюбленной в Берлин с их общим наследником.

К слову, сама Муцениеце не стала скрывать, что ее возлюбленный выступает против того, чтобы она ужинала в общих компаниях, оправляясь на съемки в другой город. Прилучный считает, что его возлюбленная, будучи замужней женщиной, вполне может поесть в своем номере, отказавшись от мероприятий вне съемочного процесса.

Кроме того, Павел уже давно мечтает о большой семье и третьем ребенке. Однако его супруга не спешит уходить в декретный отпуск. По словам Агаты, их старшие дети немного подросли и теперь она может больше времени уделять себе, забыв о бессонных ночах, мокрых пеленках и кормлении по расписанию.